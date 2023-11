A saúde está sempre associada à paz e ao desenvolvimento

O setor da saúde e as suas políticas setoriais são cada vez menos setoriais, mais globais, exigindo a concertação entre todas as áreas de governação. Jorge Seguro Sanches

Presidente da Subcomissão da Saúde Global da Assembleia da República

"Foi necessário a mais recente pandemia de covid-19 para que a União Europeia, as Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde e o conjunto independente que faz parte da maioria destas organizações internacionais olhassem com atenção e mais pragmatismo para a saúde, enquanto elemento estrutural de combate às desigualdades e de integração", afirmou Jorge Seguro Sanches, presidente da subcomissão da Saúde Global da Assembleia da República, criada em março de 2023, na cerimónia de entrega da 12ª edição dos Prémios Saúde Sustentável, uma iniciativa do Negócios e da Sanofi, que conta com a NTT Data como parceiro técnico.Hoje, os temas da saúde fazem parte da política internacional e são uma componente essencial dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Como disse Jorge Seguro Sanches, "uma só saúde, uma saúde global, em que se interliga a saúde humana ao ambiente e às políticas sustentáveis, tem de ser cada vez mais um objetivo de toda a humanidade". O que faz com que os desafios da saúde e as suas soluções ultrapassem as fronteiras nacionais e tenham cada mais impacto global no desenvolvimento."O setor da saúde e as suas políticas setoriais são cada vez menos setoriais, mais globais, exigindo a concertação entre todas as áreas de governação, mas também das organizações internacionais, da sociedade civil e das empresas", referiu Jorge Seguro Sanches.O deputado do Partido Socialista sublinhou que "a saúde não é apenas uma questão individual, de carácter médico ou científico, é cada vez mais um elemento global fundamental da política externa, segurança, comercial, bem como um domínio fundamental de cooperação entre nações e povos. É um valor que está sempre associado à paz e ao desenvolvimento."Jorge Seguro Sanches não deixou de destacar a sustentabilidade como um dos pilares da saúde global e o papel das políticas sustentáveis nas condições de vida no planeta, no combate às alterações climáticas e nas verdadeiras políticas de prevenção e promoção da saúde ao nível global, salvaguardando o presente e o futuro das novas gerações.