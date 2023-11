O estudo KPMG CEO Outlook 2023 conclui que a inteligência artificial não é vista como um investimento prioritário por parte do CEO portugueses, ao contrário do que se verifica no plano global. Líderes estão confiantes em relação à evolução da economia.

CEO nacionais riscam inteligência artificial da lista de prioridades









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: CEO nacionais riscam inteligência artificial da lista de prioridades O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar