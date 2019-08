Adolfo Mesquita Nunes 26 de agosto de 2019 às 19:22

Tudo como dantes

O que vale a pena realçar, e a direita não pode perder um segundo a deixar escapar esta evidência, é que as contas certas começaram com o PSD e CDS, que apanharam um défice superior aos 10% e em quatro anos o deixaram com 3%.