A (in)eficácia das COP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com início no passado dia 30 de novembro, terminou ontem a 28.ª sessão da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (comummente designada por COP28). Tendo como país anfitrião os Emirados Árabes Unidos, a COP28 realizou-se num dos seus sete emirados, o Dubai, mais propriamente na Expo City da sua capital. É, sem dúvida, um lugar deslumbrante.

...