As dimensões do Mar Europeu

O continente europeu, caracterizado por uma geografia particular comparativamente aos demais continentes, é o único banhado por um só oceano, o Atlântico, sendo ladeado a Norte e a Sul por dois grandes mares, o Mar do Norte e o Mediterrâneo, respetivamente. As condições geopolíticas dentro do continente, que muito variaram ao longo da sua história, forçaram o uso dos mares circundantes por forma a garantir, não só

...