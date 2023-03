A eterna “Sopa do Sidónio”

A economia cresce a passo de caracol e o primeiro quartel do século ficará com um registo medíocre na evolução do PIB. O foco do país não é criar condições para gerar riqueza para depois a distribuir. A preocupação política é gerir o presente e gastar os recursos sacados aos contribuintes para manter alguma paz social, sem horizontes de futuro.