O balão de oxigénio das moratórias

No fim deste mês acaba o prazo das moratórias privadas, mas a bomba relógio com maior impacto pode rebentar em 30 de setembro quando terminarem as moratórias públicas. Se não houver mecanismos transitórios que permitam uma resolução suave deste problema, há o risco desta bomba de crédito explodir e agravar a crise económica e social.