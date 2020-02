Armando Esteves Pereira 20 de fevereiro de 2020 às 21:40

O poder não gosta do Tribunal de Contas

As recentes críticas do presidente da Câmara de Lisboa e do ministro do Ensino Superior ao Tribunal de Contas mostram que o poder continua a não lidar bem com as avaliações da entidade a quem cabe fiscalizar a aplicação do dinheiro dos contribuintes.