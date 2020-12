Cinco grandes histórias de 2020 (além-pandemia)

A queda recorde do PIB, a zombificação de milhares de empresas, o risco dormente na banca, a experiência massiva do teletrabalho, o colapso do turismo e do pequeno comércio, o aumento da desigualdade, a escolha entre economia e saúde, a revalorização do papel do Estado, a nacionalização da TAP. A crise sanitária transformou-se numa crise económica que se desmultiplicou em várias grandes histórias, cujo impacto

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...