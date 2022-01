A campanha eleitoral e cinco ideias feitas sobre economia

A comparação de Portugal com as economias de Leste, o “jogar as pensões na bolsa”, o efeito do salário mínimo, o dinheiro como via para resolver os problemas do SNS e o significado da carga fiscal – não faltam argumentos falaciosos que, de tanto se repetirem, vão ganhando o estatuto de verdades inquestionáveis.