Contos exemplares: o caos na Global Media

Pode um grupo de comunicação social ter como acionista de controlo, indireto, um veículo financeiro sedeado no paraíso fiscal das Bahamas, com total opacidade sobre quem é o dono do dinheiro? Esta pergunta não é nova, mas ganhou força nas últimas semanas de caos na Global Media. Se o novo acionista estivesse a reforçar as redações e a pagar salários, as perguntas tenderiam a desaparecer – nã

...