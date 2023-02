Marina no País das Maravilhas

Não é por acaso que nas peças televisivas sobre habitação transmitidas nos últimos dias, as imagens são quase sempre do centro de Lisboa, com os seus edifícios reabilitados e ruas bonitas. É assim que se tem ilustrado a “crise na habitação”, tal como no período da troika se ilustravam os cortes progressivos nas pensões acima de 1.500 euros com imagens de velhinhos remediados em bancos de jardim.

