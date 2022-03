O grande choque dos preços invisíveis

Para compreender o que se passa com os preços das coisas visíveis - daquilo que compramos - é preciso falar com pessoas como Alfredo Martins sobre os preços das coisas invisíveis. Alfredo é o diretor geral da Zezerovo, um grande produtor de ovos. Quando falei com ele no final de outubro do ano passado, o cenário que me traçou era cinzento-escuro: o preço dos cereais que entram nas rações subira 40% face a 2020, o preç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...