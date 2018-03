Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 28 de março de 2018 às 21:17

O segredo do défice de 0,9% é que não há segredo O reporte enviado a Bruxelas ilustra como com uma economia a favor é possível fazer um brilharete no défice sem cortes ou mais impostos – e como se consegue baralhar a percepção política sobre as escolhas do Governo.