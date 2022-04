Conflitos de interesses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Público noticiou que o ministro das Finanças cessante, João Leão, vai presidir ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias, uma instituição no âmbito do ISCTE (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresa). Leão passou também a ser vice-reitor da referida universidade.





