O BCE entre a espada e a parede

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A cotação do euro caiu abaixo da do dólar pela primeira vez em 20 anos. É o culminar de uma longa desvalorização que se acentuou nos últimos dezoito meses devido à conjugação de vários fatores. Desde logo, a alteração da política monetária nos Estados Unidos, expressa na subida de taxas de juro pelo FED para combater a inflação (no nível mais elevado em 40 anos) e o atraso

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...