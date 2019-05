Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 21 de maio de 2019 às 21:30

Outra vez défices externos?

Estamos muito longe do défice de 10% do PIB que levou os investidores a deixarem de emprestar dinheiro a Portugal aos mercados de capitais em 1978, 1983 e 2011? Sim, mas os números do primeiro trimestre recomendam cautela.