Precisamos de novas empresas? Sim, mas...

A FRASE...



“É preciso estimular o aparecimento de novas empresas que desenvolvam novos modelos de atividade e novos produtos e serviços à volta da economia digital.”





Pedro Siza Vieira, Jornadas parlamentares do PS, 29 de janeiro de 2020

A ANÁLISE...



Siza Vieira é o governante mais sensato de António Costa. É o que tem menos complexos ideológicos e quem, com tento no verbo, vai dizendo algumas verdades ao partido e à oposição de extrema-esquerda. Foi o que sucedeu na semana passada nas jornadas parlamentares do Partido Socialista. O ministro da Economia lembrou que as linhas com que se cose a economia tradicional têm de mudar e que o salto de desenvolvimento de que Portugal precisa pode ser conseguido pela aposta no conhecimento.