Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 14 de janeiro de 2019 às 21:30

Sai meio IVA para os "lesados" do BES Para além do salvamento do BES (que não andará longe dos 10 mil milhões de euros!!!), o contribuinte vai arcar com duas garantias a produtos que não estavam cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos.