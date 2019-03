Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 26 de março de 2019 às 21:30

Suave "milagre", versão Terreiro do Paço A Imprensa tem feito um esforço para separar o verdadeiro do falso na comunicação política. Por isso era de esperar que, com este escrutínio, os políticos fossem mais comedidos. Mas não.