A teoria dominó

O entendimento de Washington era o de que, se um país tombasse seria foco de contágio para os países com os quais fizesse fronteira, que desabariam de seguida. Levada a prática nos anos 60 do século passado, foi uma das razões que serviu, por exemplo, de justificação para os Estados Unidos entrarem em guerra no Vietname.