As lições do caso Wirecard

A situação da Wirecard é particularmente relevante porque, sendo uma fintech de referência no contexto europeu e mundial, uma crise como esta pode afetar a confiança dos investidores e limitar o desenvolvimento de empresas semelhantes, sólidas, equilibradas e, acima de tudo, éticas, que nada têm a ver com este caso.

Dias após rebentar o escândalo relacionado com a fintech alemã Wirecard, já é possível retirar deste caso algumas elações que evitem que o sucedido se volte a repetir. Para isso vale a pena recordar que a antiga administração da empresa é suspeita de ter cometido crimes de fraude, depois de a atual equipa de gestão ter admitido que, provavelmente, os 1.900 milhões de euros atribuídos a reservas financeiras, afinal, não existem. Uma quantia que corresponderia a 1/4 de todo o balanço da companhia e cuja inexistência fez baixar em flecha a sua capitalização bolsista, que chegou a ser de 20.000 milhões de euros, e retirou à empresa a confiança das instituições financeiras, que, por sua vez, cortaram linhas de crédito. Um cenário que corresponde a uma tempestade perfeita e que põe em causa a atuação de todas as entidades envolvidas no caso…





Quem acompanha o setor financeiro e a atividade bancária em geral reconhece que as fintech têm sido capazes de reinventar a indústria, permitindo-lhe acompanhar a evolução tecnológica e aproximando-a do ritmo de mudança das necessidades dos cidadãos. Esta é a perspetiva positiva. A negativa reside no facto de muitas destas fintech, pela novidade que representam, estarem para lá dos mecanismos de report e controlo estabelecidos pelas autoridades locais e internacionais, que regem a atividade financeira tradicional. Uma situação que o tempo, em regra, acaba por corrigir, com a introdução de novas leis, códigos e regulamentos, mas que podem explicar o facto de esta empresa não ter tido resultados auditados em 2018 e 2019 e continuar ainda assim cotada em bolsa, figurando nos portefólios dos principais fundos de investimento internacionais, expondo assim muitos investidores a um grande risco.