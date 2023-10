Ataque do Hamas põe a nu vulnerabilidade energética do Ocidente

A resposta de Israel ao ataque do Hamas já levou a uma subida do preço do barril de petróleo (e, por arrastamento, também do gás natural). Mas isso não é nada quando comparado com o que pode acontecer se a guerra se alastrar ao Líbano ou, ainda mais dramático, ao envolvimento direto do Irão. Depois do acordo diplomático de março passado entre o Irão e a Arábia Saudita, a OPEP+, que inclui també

...