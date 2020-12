O ano zero dos EUA na geopolítica mundial

1. Em matéria de geopolítica mundial, 2020 foi uma espécie de ano zero para os EUA. A derrota eleitoral de Donald Trump interrompeu a sua política externa isolacionista e errática. Mas há acontecimentos em que só será possível ver as consequências plenas ao longo dos próximos anos. É necessário notar que foi um ano extraordinariamente marcado pelo imprevisto — a pandemia covid-19 —, com enormes

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...