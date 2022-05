Quando a gestão do risco geopolítico e o pensamento estratégico convergem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

E se… A proximidade criada pela Alemanha com a Rússia, acompanhada pela crescente opção pelo gás, pelo petróleo e pelo comércio, refletiam um objetivo estratégico de dissuadir uma agressiva política russa? Com essa ligação energético-comercial, a Alemanha incentivava a cooperação da Rússia com o Ocidente, ligando-a à segurança eurasiática, pois a Rússia teria de

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...