Temos de ambicionar o ouro

Enquanto muitos vão a banhos e a silly season ocupa as manchetes nacionais, novos contornos legislativos começam a ganhar força. A lei do trabalho tem os dias contados e embora ainda não estejam aprovadas as novas medidas, é fundamental garantir que não cometemos erros do passado, de baralhar conceitos, acomodar egos ou fundamentalismos colocando Portugal num país pequenino, onde a política corrói a economia.





