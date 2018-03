Fernando Sobral fsobral@negocios.pt 20 de março de 2018 às 19:56

O fabuloso destino de Rio Com mais ou menos Felicianos ou Elisas, Rui Rio é obstinado. Basta recordar a sua passagem pela Câmara do Porto. Contra tudo, venceu e repetiu a proeza. Portanto, é cedo para menosprezar o líder do PSD.