A democracia vai acabar antes do planeta

Não percebo muito bem a lógica intrínseca à ideia de uma greve às aulas para salvar o planeta, a não ser que se acredite que o que se aprende na escola é responsável pelas alterações climáticas e que, por isso, quanto menos lá puserem os pés menos contaminados ficam por lições obscurantistas, administradas pela geração que — na óptica dos promotores da iniciativa — andou a lixar-lhes o futuro.





Mas já sou completamente a favor de manifestações e comícios, e se são as alterações climáticas aquilo de que a geração Instagram precisa para sair à rua e aprender a mecânica do protesto político, assim seja. Fabricar um cartaz, inventar uma palavra de ordem, escrever uma convocatória e preparar uma manifestação são TPC geniais, e que se recomendam. Melhor ainda, se encontraram numa causa destinada a salvar o mundo a adrenalina de entoar com uma multidão uma mesma canção o que, provavelmente, só conheciam dos festivais de verão. Pela minha parte, se fosse empregador, garanto que só contratava gente com provas dadas de participação cívica e política, o que reduzia logo o universo dos candidatos com menos de 29 anos, já que apenas 3,7% milita num partido e 6% faz parte de uma associação.

Dito isto, fico com um paradoxo por resolver: porque será que os jovens correm para a rua nos dias de aulas, e não correm para as urnas, onde podiam, de facto, mudar de forma mais eficaz o sistema. Será por as eleições serem ao domingo?

Provocações parvas à parte, é neste passo do meu raciocínio que aparece sempre alguém a justificar a escandalosa taxa de abstenção entre os jovens dos 18 aos 29 anos, com o argumento de que, coitadinhos, não votam porque os adultos os desiludiram, porque não acreditam nos políticos e não se reconhecem nos partidos.