D. Manuel I e a “fuga de talentos”

É verdade que tentou comprar o Papa com um elefante que fazia habilidades e um rinoceronte com uma carapaça de pedras preciosas, mas acabou por recorrer a um método mais eficaz, e que constitui um dos maiores crimes do seu reinado: obrigou os judeus e os mouros a uma conversão forçada, atraindo-os a Lisboa com a promessa de poderem daí embarcar, para depois os enfiar num campo próximo do Rossio, à fome e ao frio, oferecendo-lhes como alternativas

...