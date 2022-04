Estado patrocina casamentos nulos (II)

A SIC volta a oferecer-nos uma nova temporada de "Casados à Primeira Vista". Com audiências inversamente proporcionais ao número de casais que cumprem o objetivo do programa - permanecer juntos para lá dos holofotes -, continua a ser uma grotesca exibição do mínimo denominador comum do entretenimento. Uma brincadeira de mau gosto, uma simulação dos casamentos arranjados do antigamente, onde o amor e o consentimento lúcido estã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...