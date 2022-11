Quando pagamos para não trabalharem

Há muitos anos, num jantar oficial de qualquer coisa que não me lembro, sentaram-me ao lado do embaixador da Finlândia em Portugal, acabado de chegar a Lisboa. Muito simpático, pediu-me para lhe responder a duas questões: a primeira, porque é que os telejornais da noite abriam com as notícias das primeiras páginas dos jornais da manhã e, segunda, o que explicava que os jovens não trabalhassem enquanto estudavam, pelo menos nas

...