Uma má pessoa não pode ser um excelente profissional

No domingo passado ouvi Marques Mendes afirmar que Mário Centeno era uma pessoa competente, mas com falhas de caráter e que já dera provas repetidas de falta de lealdade. Garantiu que o ministro das Finanças “tem uma relação difícil com a lealdade e às vezes com o caráter”, acusou-o de “deslealdade” para com o primeiro-ministro, sublinhou que possuía um “instinto vingativo”, que “o poder lhe tinha subido à cabeça”, e que era dotado de uma ambição desmedida. Mas, quando lhe foi perguntado se, posto tudo isto, daria um bom governador do Banco de Portugal, Marques Mendes tranquilizou o entrevistador: seguramente que sim, “porque o problema não é a competência”. Mau caráter, mas excelente profissional, portanto.





Na realidade, as personagens desta história pouco me interessam, o que me importou neste comentário, que não varia muito de tantos outros que ouvimos no dia a dia sobre as mais diversas pessoas, é a naturalidade com que se afirma que alguém — seja quem for — pode ser desleal e sem caráter, mas simultaneamente um profissional exímio. A pessoa certa para um lugar de responsabilidade. O que me espanta é considerar-se absolutamente justificável que em nos querendo ver livres de alguém, que consideramos falho de qualidades, tratemos de lhe encontrar um outro cargo, um cargo público ainda por cima, para o calar ou tirar do caminho.