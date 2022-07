A galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha

Planeie a sua carreira dentro da sua empresa, mas também esteja aberto a novas aventuras profissionais. Por conseguinte, não rejeite uma boa oportunidade por ela não fazer parte do seu plano inicial de carreira. A vida muda, as pessoas e o mercado de trabalho também. Afinal de contas, as oportunidades aparecem quando menos esperamos e há que aproveitá-las.