Livrem-se do vírus da microgestão, por favor!

Uma das patologias mais graves do mundo da gestão, em Portugal e no mundo, é a microgestão com os seus afamados vírus, os micro-managers. Na realidade, a microgestão é uma situação comum em diversas empresas, o que provoca consequências negativas para os negócios, gestores e colaboradores. Diria que, neste contexto, a linha entre cuidar das equipas ou as controlar excessivamente é pisada muitas vezes, e esse excesso de

...