O fantástico momento de “game over” com o “play it again”

Bom ano novo! Como é habitual nesta época do ano, estamos a ser “bombardeados” por vários artigos e programas e posts sobre o que de melhor e mais bizarro aconteceu no ano anterior, e muitas previsões e desejos para 2024. É invejável esta nossa capacidade de fechar ciclos e é muito inebriante a perspetiva de começar de novo. “Para todo o game over há um play it again” – e é isso mesmo que se vive

...