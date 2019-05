João Carlos Barradas 06 de maio de 2019 às 18:24

As guerras de Trump contra a China Donald Trump tem muito a ganhar nas escaramuças comerciais com Pequim, mas é arriscado forçar a mão e fazer a liderança comunista “perder a face” com a ameaça de taxar até máximos de 25%, a totalidade das importações chinesas.