João Carlos Barradas 29 de Junho de 2020 às 20:30

Há alguém mais poderoso do que eu?

Sem escrutínio público, reprimindo instituições da sociedade civil críticas do regime, a elite do putinismo gere o consentimento político e social graças à redistribuição de receitas muito voláteis (representando a exploração de hidrocarbonetos 30% do PIB) e ressente-se dessa pecha.