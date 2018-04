João Carlos Barradas 10 de abril de 2018 às 19:55

Linhas vermelhas no deserto O rublo, empresas dependentes de favores do Kremlin, como a "holding" do magnata do alumínio Oleg Deripaska, entraram em queda com nova vaga de sanções financeiras norte-americanas à Rússia, numa antevisão dos tremores generalizados que a guerra na Síria gera.