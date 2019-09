João Carlos Barradas 09 de setembro de 2019 às 20:06

Três ideias peregrinas

A imposição da terceira prorrogação do Brexit, um acordo de paz no Afeganistão e a viabilidade do compromisso de suspensão do programa militar nuclear iraniano esfumaram-se esta semana como se nunca não tivessem passado de ideias peregrinas e desvario político.