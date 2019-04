O que propõem não sustenta as pensões no sentido de as garantir por maior montante e maior prazo, bem pelo contrário. Propor a extinção ou a diminuição drástica das pensões em montantes e prazos é exatamente o inverso de sustentabilidade.

A lógica da batata e ser sábio em Portugal O que propõem não sustenta as pensões no sentido de as garantir por maior montante e maior prazo, bem pelo contrário. Propor a extinção ou a diminuição drástica das pensões em montantes e prazos é exatamente o inverso de sustentabilidade.

Depois de longa reflexão um conjunto de sábios, especialistas, e famosos catedráticos portugueses, muito parecidos com o famoso conselheiro Acácio celebrado por Eça de Queiroz, pagos por uma das raras multinacionais do burgo, concluíram que a melhor forma de sustentar as pensões de reforma era acabar com elas. Simplesmente brilhante! Resolvia-se o problema, as empresas poupavam muito dinheiro e o Estado muitas dores de cabeça.

Assim propõem aumentar a idade da reforma para pouco antes da esperança de vida da maioria dos portugueses, privar uma percentagem significativa de portugueses de alguma vez a receber (porque morrerão primeiro) e assegurar que os que a venham a arrecadar cairão na pobreza. Um trabalho excecional qualidade.

Tão perspicaz sistema pode com vantagem ser aplicado a muitos outros problemas que a humanidade enfrenta. É preciso sustentar a biodiversidade, simples extermine-se 70% ou 80% dessa multitude de formas de vida e preserve-se o que resta; é necessário sustentar um pulmão verde no planeta, fácil derrubem-se 90% das florestas e proteja-se os 10% sobrantes; pretende-se sustentar a produção de alimentos vegetais, sem problema queimem-se metade das sementes, e assim por diante. Método absolutamente eficaz este o de cortar o mal pela raiz.

Noutro país sério alguém lembraria a estes iluminados que a questão de políticas de sustentabilidade só se coloca quando se pretende manter uma dada prática. Por exemplo as políticas de sustentabilidade energética pretendem assegurar a manutenção ou mesmo o aumento do consumo de energia ao mesmo tempo que se diminui a emissão de gases de estufa. Quando se fala em sustentar a biodiversidade o que se quer é manter toda a variedade de formas de vida existente. Quando se fala em sustentar um pulmão verde o objetivo é manter e/ou aumentar os espaços verdes.

No caso da sustentabilidade energética essa meta consegue-se utilizando outras fontes de energia mais abundantes e mais limpas como o gás ou as energias renováveis ou até mesmo a energia nuclear. O que se não se pretende é deixar de usar energia ou passar a usar menos, pelo contrário pretende-se garantir um crescente nível de consumo por muitos e longos anos.

Da mesma forma com a sustentabilidade das pensões o que pretende é assegurar o mesmo, ou mais elevado, montante de pensões por mais anos, face a extensão da vida humana. Reduzir o tempo e o valor das pensões não é uma prática de sustentabilidade é uma política de derrota perante uma dificuldade.

Com este simples argumento percebe-se que face às grandes conclusões dos sábios o riso seria a única reação inteligente, pois na verdade apesar de ufanos e inchados acenarem com as suas doutas conclusões, não encontraram uma solução limitaram-se, depois de tanto cogitar, a reconhecer que a não têm e que se dão por incapazes no seu propósito de sugerir uma simples medida que contribua para uma política de sustentabilidade das pensões.

E, no entanto, existem tantas alternativas disponíveis para essa sustentabilidade desde a criação de imposto sobre os grandes rendimentos, ao aumento dos descontos, passando por vários outros.

Essas alternativas, tal como as políticas verdes que visam assegurar a sustentabilidade do nosso planeta, têm um custo. Como todos sabemos não há almoços grátis. O que é preciso é coragem para o assumir. O que é necessário e urgente é discutir como distribuir equitativamente esse custo.

E, já agora, não pretender fazer dos outros parvos. É que não contribui para a discussão de um tema sério como este.

Economista