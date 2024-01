Precisamos do PR

O congresso do PS despiu o partido, as suas intenções e os seus métodos. Com as suas trapalhadas, e impreparação governativa para manter uma equipa coesa, credível, eficaz e estável, temos o convite para assistir às comemorações dos 50 anos da liberdade de Abril embrulhados num impasse e confusões institucionais irrepetíveis.