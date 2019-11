Velhos, funcionários públicos, resignados

O excesso de funcionários públicos, também mal preparados e pouco qualificados, na administração central e local, estão na base da baixa qualidade e ineficiência dos serviços públicos, da teia burocrática que asfixia as nossas empresas.

O retrato do nosso país, traçado por várias organizações, nacionais e internacionais, dum modo consistente e unânime, apresenta a seguinte realidade: Um país com uma população envelhecida e pouco qualificada, com um número de funcionários públicos excessivo, resignado à sua pobreza e a baixos índices de qualidade de vida.