Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Back to basics

"As opiniões baseadas em preconceitos são as que recorrem à maior violência para se afirmarem"

Francis Jeffrey



O indesejado

Segundo essa sinistra figura chamada Sergei Lavrov, o Brasil e a Rússia têm visões similares sobre o conflito na Ucrânia. A declaração foi feita em ...