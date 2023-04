Partilhar artigo



Back to basics

"A democracia liberal, para sobreviver, precisa de levar porrada, precisa de ser posta em causa, precisa de ser criticada, precisa do perigo de ser substituída, precisa de aprender a defender-se"

Miguel Esteves Cardoso



Reformar o regime

Para o ano, quando se celebrarem os 50 anos da queda do Estado Novo, arriscamo-nos a ter um regime ...