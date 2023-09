Carlos Albuquerque 11 de Setembro de 2023 às 21:01

QUANTEC e COMEC

As palavras do título são do Miguel Esteves Cardoso. No Expresso (“Loucuras”, anos 80). O que pensam alguns portugueses quanto à adesão à CEE. A primeira, do original: “QUANTEC a gente vai sacar aos gajos”. Na segunda subverto o original (perdoe-me o MEC): COMEC vamos sacar aquela massa aos gajos.