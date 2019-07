Tintim no País dos Sovietes I

A FRASE...

"Salário médio em Portugal dá para comprar 645 litros de gasolina, em Espanha permite adquirir 1126 litros e em França são 1496 litros."





Dinheiro Vivo, 17 de julho de 2019

A ANÁLISE...





No princípio era a inveja.

Está muito vincado no pensamento único dominante que 1) as pessoas são iguais, e se não são deviam ser, 2) O Governo/Estado, sabe melhor que os cidadãos o que estes realmente querem ou necessitam.

O primeiro dogma tem a ver com o nivelamento social que tudo à nossa volta impõe. Se não conseguimos que os pobres sejam ricos, então que os ricos sejam pobres, ou remediados. Onde não exista comparação está tudo muito melhor. O meu vizinho ter sucesso é a medida do meu insucesso, não tendo menos mãos nem sendo mais burro. Só por sorte, ou talvez por ter roubado, ou explorado trabalhadores…. Acabe-se com o sucesso do vizinho, ou taxe-se. Ou se um hospital em PPP é melhor que um público, acabe-se com a PPP. A narrativa não pode ser destruída pela realidade. Por exemplo, se a URSS estivesse estado sozinha no mundo ainda hoje existiria, com a sua opressão e miséria, porque nenhum outro sistema económico, nem Reagan com a sua "Star Wars", teria demonstrado as suas fraquezas.





Por cá essa vontade de nivelamento e apelo à mediocridade manifesta-se, e muito, na tributação. Um gráfico que circulava esta semana nas redes sociais, feito pelo Partido da Iniciativa Liberal, é atroz. Se temos ambição, vontade de trabalhar e ter um futuro melhor para os nossos filhos temos de estar preparados para, sempre que dupliquemos o salário tripliquemos os impostos pagos. Num salário bruto de 3500 euros por mês estamos a pagar 45% de taxa marginal, contra taxas de 15 a 25% nos países de Leste, anteriormente mais pobres que nós e que hoje envergonham o nosso crescimento de 1,7%. E se queremos comprar um carro é melhor que ele seja pequeno e fraco, um pouco melhor e começamos a pagar mais 30% de imposto que em Espanha. Nos combustíveis são mais 20% de imposto e no IVA 10% a mais. Na prática o melhor é ganhar pouco, gastar pouco e ter pouca ambição de utilizar o seu talento, ou de tentar ser melhor que os outros.