Os últimos meses de governação têm sido marcados por sucessivos casos e polémicas que tiveram o seu zénite neste final de ano. Com treze membros do Governo já remodelados, agora poucos se atrevem a responsabilizar a oposição ou a comunicação social pela autoria da instabilidade política a que assistimos. Como se tem visto, são as brechas na equipa governativa, a guerra pela sucessão no Partido Socialista

...