Tancos continua a marcar o tom da campanha

Augusto Santos Silva acusou Assunção Cristas de querer “afundar o nível do debate político”. A líder do CDS diz que a atuação do governo no caso Tancos foi “absolutamente vergonhosa”. E Rui Rio diz que o PS está desnorteado.

O caso Tancos contina a ser uma das notas dominantes da campanha, proporcionado uma troca de palavras entre o PS e os partidos à sua direita.

"Nós não queremos trazer as instituições da República para a lama, nós sabemos que a justiça e a política são domínios diferentes, sabemos que as Forças Armadas são uma instituição representativa de todo o país, sabemos que as questões judiciais resolvem-se nos tribunais e que as questões políticas tratam-se no parlamento e na política", declarou Augusto Santos Silva, cabeça de lista do PS no círculo eleitoral Fora da Europa, durante um almoço-convívio.





O também ministro do Negócios Estrangeiros visou diretamente a líder do CDS. "A doutora Assunção Cristas parece querer afundar o nível do debate político democrático em Portugal, mas é hoje evidente para todos, basta olhar para as sondagens, que quem se vai afundar é ela própria".