Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico

Vou dar três exemplos, para que percebam a loucura que se gerou em torno de empresas falidas. O primeiro exemplo é de uma empresa bem conhecida pelos portugueses que é a Hertz, empresa de aluguer de automóveis. Como foi amplamente noticiado, tinha declarado a falência e, em apenas três sessões, subiu 600%.Outro caso surreal é o da Nikola Corporation. Além de já ter declarado a falência, já tinha sido anunciado que as acções seriam excluídas de negociação. Ainda assim, triplicou o seu valor em bolsa em apenas três dias.O último exemplo desta euforia é também o mais ridículo de todos. A FANGDD (DUO) é uma empresa imobiliária chinesa (esta não é falida, nem vale menos de um dólar), na terça subiu 1100% em apenas quatro horas só porque alguém achou que era uma acção ligada ao nome "FAANG". Recordo que FAANG é o que se apelidou às grandes acções da bolsa norte-americana (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google).Claro que, uns dias depois, estas acções já perderam praticamente tudo que ganharam. Já nem os posts no Twitter e no Reddit a apelar à compra das acções resulta. De um céu ilusório ao inferno de sempre em poucos dias.Isto diz bem do estado de loucura a que chegou o mercado. Se juntarmos a isto, o facto de algumas corretoras estarem a cobrar 0% de comissões no "daytrade", daqueles que se dedicavam às apostas desportivas ficaram impossibilitados de o fazer devido à suspensão dos eventos desportivos e de muitos nos Estados Unidos terem ficado em casa devido à pandemia, percebemos que uma nova onda de investidores entrou no mercado. Não é por acaso que o número de novas contas abertas em corretoras norte-americanas bateu recordes neste período. Verdadeiros jogadores que negoceiam no mercado accionista como se de "bitcoins" se tratasse ou como se fosse uma aposta num jogo de ténis entre o Federer e o Nadal.Infelizmente, quando acções a que costumamos designar de "lixo" voam desta forma é um sinal de que o mercado está a chegar ao seu topo. Infelizmente, para a maioria destes investidores que agora entram nestas alturas no mercado a história não tem um final feliz. E não creio que desta vez seja diferente. Estranho mundo este em que empresas falidas sobem 500% em apenas dias. Bem-vindos ao mundo da fantasia e ilusão.Artigo escrito em 12/06/20 às 11h50Fontes: https://live.euronext.com/pt/ Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.