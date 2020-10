Bolsa portuguesa sem dar sinais de força

Fontes:

Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico

A Bolsa portuguesa continuou, na passada semana, a sua trajectória descendente. Bastou a EDP e a EDP Renováveis retraírem, depois das forte subidas que vinham tendo, para o PSI20 corrigir. Eram, sobretudo, estas duas acções que vinham impedindo o principal índice português de cair.Obviamente que o ressurgir desta segunda vaga da pandemia na Europa tem influência. Há dois meses, os políticos diziam que era impossível voltar ao confinamento geral, agora já assistimos a algumas regiões confinadas, em alguns países o recolher obrigatório e começa a ouvir-se alguns políticos dizer que se for necessário confina-se, embora só em último recurso. Naturalmente que o sentimento do mercado não podia ser favorável com esta evolução da segunda vaga na Europa.Mantenho, naturalmente, o meu pessimismo em relação à Bolsa portuguesa. Esta segunda vaga só não era esperada pelos eternos optimistas, mas não é isso que reforça o meu pessimismo. Os problemas económicos do país começam cada vez mais a vir ao de cima, a falta de empresas tecnológicas não ajuda a nossa Bolsa e a tendência continua a ser claramente descendente.Tal como venho referindo, enquanto o PSI-20 não der um sinal de força, quebrando consistentemente a resistência dos 4300 pontos, eu vou mantendo este pessimismo. Não gosto de estar de fato de urso vestido, não tenho nenhum prazer em ver as acções caírem, mas gosto ainda menos de vender sonhos em que não acredito. E só um primeiro sinal de força do mercado me fará mostrar que estou errado e mudar de posição. Adivinhar fundos é uma das melhores formas de se perder dinheiro em Bolsa.Artigo escrito em 23/10/20 às 12h30Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.